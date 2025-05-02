США більше не будуть посередниками у переговорах про мир між Україною та РФ – Держдеп
США більше не будуть посередниками у переговорах щодо досягнення миру між Україною та Росією. Про це заявила представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс на брифінгу 1 травня.
За її словами, держсекретар Марко Рубіо ясно дав зрозуміти, що стиль та методологія внеску США у переговорний процес зміняться, і вона оголошувала про це 29 квітня.
"Внесок зміниться в тому, що ми не будемо посередниками... Ми, безумовно, як і раніше віддані цьому і допомагатимемо, і робитимемо все, що можемо. Але ми не збираємося літати по всьому світу за першим покликом, щоб виступати посередниками на зустрічах", – сказала Брюс.
Вона наголосила, що тепер переговори мають відбуватися між двома сторонами – Україною та Росією. І зараз настав час, коли вони мають розробити та подати конкретні ідеї про те, як закінчити повномасштабну війну.
"Це залежатиме від них", – резюмувала представниця Держдепу США.
- 18 квітня Рубіо заявляв, що США вийдуть із мирних переговорів про Україну, якщо не буде швидкого прогресу. 20 квітня Келлог заявив, що це жорстка заява, але так і має бути.
- 29 квітня Брюс заявила, що США вийдуть як посередники з переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу. З її слів, вона цитувала слова Рубіо.
- 27 квітня Рубіо заявляв, що цього тижня США мають вирішити, чи хочуть вони займатися мирними переговорами щодо російсько-української війни.