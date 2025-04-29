У Держдепі США знову погрожують вийти з мирних переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу

Теммі Брюс (Фото: flickr by US Department of State)

Державний департамент США заявив, що відмовиться від посередництва у дипломатичних зусиллях щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України, якщо не буде досягнуто прогресу. Про це на брифінгу сказала представниця відомства Теммі Брюс.

"Зараз ми перебуваємо в моменті, коли обидві сторони повинні подати конкретні пропозиції про те, як покласти край цьому конфлікту. Як ми діятимемо далі, це рішення, яке тепер належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відступимо як посередники у цьому процесі", – сказала вона, зазначивши, що цитує слова глави Держдепу Марко Рубіо.

Водночас вона ухилилася від чіткої відповіді на запитання журналістів про те, чи означає ця заява, що США відхиляють зустрічну спільну мирну пропозицію України та Європи.

Також Брюс не сказала, чи планує Рубіо будь-які подальші розмови з європейськими та українськими колегами. Однак, за її словами, минулими вихідними, 26-26 квітня, у нього відбувся діалог з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання Москви. А у понеділок – з головою британського МЗС Девідом Леммі.

"Очевидно, що це не закриття дверей", – сказала представниця Держдепу США.