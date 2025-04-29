У Держдепі США знову погрожують вийти з мирних переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу
Державний департамент США заявив, що відмовиться від посередництва у дипломатичних зусиллях щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України, якщо не буде досягнуто прогресу. Про це на брифінгу сказала представниця відомства Теммі Брюс.
"Зараз ми перебуваємо в моменті, коли обидві сторони повинні подати конкретні пропозиції про те, як покласти край цьому конфлікту. Як ми діятимемо далі, це рішення, яке тепер належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відступимо як посередники у цьому процесі", – сказала вона, зазначивши, що цитує слова глави Держдепу Марко Рубіо.
Водночас вона ухилилася від чіткої відповіді на запитання журналістів про те, чи означає ця заява, що США відхиляють зустрічну спільну мирну пропозицію України та Європи.
Також Брюс не сказала, чи планує Рубіо будь-які подальші розмови з європейськими та українськими колегами. Однак, за її словами, минулими вихідними, 26-26 квітня, у нього відбувся діалог з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання Москви. А у понеділок – з головою британського МЗС Девідом Леммі.
"Очевидно, що це не закриття дверей", – сказала представниця Держдепу США.
- 18 квітня Рубіо заявляв, що США вийдуть із мирних переговорів про Україну, якщо не буде швидкого прогресу. 20 квітня Келлог заявив, що це жорстка заява, але так і має бути.
- 25 квітня Reuters повідомляло, що Європа та Україна відкинули частину пропозицій США щодо миру і висунули свої.
- Того ж дня Зеленський розкрив деталі відповіді України на "мирні пропозиції" Трампа щодо завершення війни.
- 26 квітня Reuters опублікувало текст альтернативи "плану Трампа". У документі обговорюються гарантії безпеки, але без НАТО.
- 27 квітня Рубіо заявляв, що цього тижня США мають вирішити, чи хочуть вони займатися мирними переговорами щодо російсько-української війни.