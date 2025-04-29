В Госдепе США снова грозятся выйти из мирных переговоров, если не будет достигнут прогресс

Тэмми Брюс (Фото: flickr by US Department of State)

Государственный департамент США заявил, что откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению полномасштабной войны России против Украины, если не будет достигнут прогресс. Об этом на брифинге сказала представитель ведомства Тэмми Брюс.

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"Сейчас мы находимся в моменте, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше, это решение, которое теперь принадлежит президенту. Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе", – сказала она, отметив, что цитирует слова главы Госдепа Марко Рубио.

Вместе с тем она уклонилась от четкого ответа на вопрос журналистов о том, означает ли это заявление, что США отклоняют встречное совместное мирное предложение Украины и Европы.

Также Брюс не сказала, планирует ли Рубио какие-либо последующие беседы с европейскими и украинскими коллегами. Однако, по ее словам, в прошедшие выходные, 26-26 апреля, у него состоялся диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе Москвы. А в понедельник – с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

"Очевидно, что это не закрытие дверей", – сказала представитель Госдепа США.