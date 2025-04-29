В Госдепе США снова грозятся выйти из мирных переговоров, если не будет достигнут прогресс
Государственный департамент США заявил, что откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению полномасштабной войны России против Украины, если не будет достигнут прогресс. Об этом на брифинге сказала представитель ведомства Тэмми Брюс.
"Сейчас мы находимся в моменте, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше, это решение, которое теперь принадлежит президенту. Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе", – сказала она, отметив, что цитирует слова главы Госдепа Марко Рубио.
Вместе с тем она уклонилась от четкого ответа на вопрос журналистов о том, означает ли это заявление, что США отклоняют встречное совместное мирное предложение Украины и Европы.
Также Брюс не сказала, планирует ли Рубио какие-либо последующие беседы с европейскими и украинскими коллегами. Однако, по ее словам, в прошедшие выходные, 26-26 апреля, у него состоялся диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе Москвы. А в понедельник – с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.
"Очевидно, что это не закрытие дверей", – сказала представитель Госдепа США.
- 18 апреля Рубио заявлял, что США выйдут из мирных переговоров об Украине, если не будет быстрого прогресса. 20 апреля Келлог заявил, что это жесткое заявление, но так и должно быть.
- 25 апреля Reuters сообщало, что Европа и Украина отвергли часть предложений США по миру и выдвинули свои.
- В тот же день Зеленский раскрыл детали ответа Украины на "мирные предложения" Трампа по завершению войны.
- 26 апреля Reuters опубликовало текст альтернативы "плану Трампа". В документе обсуждаются гарантии безопасности, но без НАТО.
- 27 апреля Рубио заявлял, что на этой неделе США должны решить, хотят ли они заниматься мирными переговорами по поводу российско-украинской войны.