Reuters: Европа и Украина откинули часть предложений США по миру и выдвинули свои

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Украинские и европейские чиновники откинули некоторые предложения США по достижению мира с Россией. В свою очередь они выдвинули встречные предложения, которые касались вопросов санкций и территорий, сообщило Reuters, сославшись на полные тексты предложений.

Отмечается, что основные разногласия в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности украинских вооруженных сил.

Собеседники, близкие к переговорам, указывали на некоторые разногласия между сторонами. Однако в этих документах, как утверждается, они впервые изложены подробно.

По информации Reuters, первый текст отражает предложения спецпосланника США Стива Уиткоффа, которые он передал чиновникам в Европе во время встречи в Париже. По словам анонимных собеседников, от Европы эти предложения уже получила Украина.

Второй же текст появился якобы спустя неделю в результате переговоров между украинскими и европейскими чиновниками в Лондоне. Его, по словам собеседников, передали США.

В вопросе территорий Уиткофф предлагал юридически признать Крым российским, а также фактически признать контроль России над оккупированными районами юга и востока Украины.

В то же время европейско-украинский документ откладывает обсуждение вопроса территорий до момента заключения соглашения о прекращении огня. Также в документе не сказано, что будет признан контроль РФ над какой-то из территорий.

Что касается вопроса безопасности Украины, то в документе Уиткоффа сказано, что Киев будет иметь "надежную гарантию безопасности", гарантами которой выступят страны ЕС и другие государства. Однако Киев должен отказаться от стремления в НАТО.

Утверждается, что документ украинской стороны говорит о том, что не должно быть никаких ограничений на армию и размещение солдат союзников на территории Украины. В нем указано, что гарантии безопасности должны быть обеспечены, в том числе, и США в рамках "соглашения по типу статьи 5 НАТО".

Санкции, наложенные с 2014 года на Москву, в документе Уиткоффа предлагают снять в рамках обсуждаемой сделки. В контрпредложении говорится, что их нужно "постепенно смягчать" после достижения "устойчивого мира". А в случае нарушения мирного договора ограничения могут быть восстановлены.

Также сообщается, что европейско-украинский документ предусматривает финансовую компенсацию Киеву за ущерб от войны. Финансирование компенсации предлагается за счет замороженных российских активов. Текст Уиткоффа якобы тоже говорит о компенсации для Украины, но не указывает источник денег.