Стармер надеется на прекращение огня до лета на приемлемых для Украины условиях

Британский премьер подчеркнул, что прекращение огня должно быть длительным – если это будет только временно, РФ воспользуется этим, как и делала ранее

Кир Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в российско-украинской войне может быть объявлено до лета. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

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Он подчеркнул, что это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня.

"Чего я не хочу видеть, так это прекращение огня, которое временное, потому что я максимально убежден, что это просто оставит Россию с возможностью и средствами вернуться в каком-то будущем. Они делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова", – заявил Стармер.

Он повторил свой призыв к предоставлению Штатами гарантий безопасности для британских и других западных сил, направленных в Украину для наблюдения за режимом прекращения огня, чего президент США Дональд Трамп никогда не обещал публично.

Отвечая на вопрос, виноват ли президент Владимир Зеленский в отсутствии мирного соглашения, британский премьер сказал: "Нет. Россия является агрессором. Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный выезд из его страны в первую неделю конфликта".

Он напомнил, что тогда Запад думал, что Россия быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину.

"И он [Зеленский] остался воевать и управлять своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью более трех лет, как и вся его страна. Именно Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня", – заявил Стармер.

Отвечая на вопрос, примет ли премьер Британии мирное соглашение, которое будет определять Крым как часть России – то, что США, как известно, предложили сделать во время переговоров, – Стармер сказал, что это "часть дискуссий" и не ему об этом говорить.