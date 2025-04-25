Стармер надеется на прекращение огня до лета на приемлемых для Украины условиях
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в российско-украинской войне может быть объявлено до лета. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.
Он подчеркнул, что это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня.
"Чего я не хочу видеть, так это прекращение огня, которое временное, потому что я максимально убежден, что это просто оставит Россию с возможностью и средствами вернуться в каком-то будущем. Они делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова", – заявил Стармер.
Он повторил свой призыв к предоставлению Штатами гарантий безопасности для британских и других западных сил, направленных в Украину для наблюдения за режимом прекращения огня, чего президент США Дональд Трамп никогда не обещал публично.
Отвечая на вопрос, виноват ли президент Владимир Зеленский в отсутствии мирного соглашения, британский премьер сказал: "Нет. Россия является агрессором. Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный выезд из его страны в первую неделю конфликта".
Он напомнил, что тогда Запад думал, что Россия быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину.
"И он [Зеленский] остался воевать и управлять своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью более трех лет, как и вся его страна. Именно Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня", – заявил Стармер.
Отвечая на вопрос, примет ли премьер Британии мирное соглашение, которое будет определять Крым как часть России – то, что США, как известно, предложили сделать во время переговоров, – Стармер сказал, что это "часть дискуссий" и не ему об этом говорить.
- 23 апреля в Белом доме заявили, что Зеленский двигается в "неправильном направлении", говоря об отказе Украины признавать Крым "российским". Трамп назвал "очень вредным" заявление президента о Крыме.
- 24 апреля Зеленский заявил, что в договоренностях о мире не будет ничего, противоречащего Конституции Украины. По его словам, новый документ уже есть у Трампа.
- В тот же день Россия устроила массированную комбинированную атаку против Украины, использовав 215 средств поражения, в том числе 70 ракет. Это повлекло за собой масштабные разрушения в Киеве и гибель 12 человек.
- Трамп после этого написал "Владимир, остановись!", очевидно обращаясь к Путину.