Стармер сподівається на припинення вогню до літа на прийнятних для України умовах
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив надію, що припинення вогню у російсько-українській війні може бути оголошено до літа. Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.
Він наголосив, що це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути тривале припинення вогню.
"Чого я не хочу бачити, так це припинення вогню, яке є тимчасовим, тому що я максимально переконаний, що це просто залишить Росію з можливістю та засобами повернутися в якийсь майбутній час. Вони робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", – заявив Стармер.
Він повторив свій заклик до надання Штатами гарантій безпеки для британських та інших західних сил, спрямованих до України для спостереження за режимом припинення вогню, чого президент США Дональд Трамп ніколи не обіцяв публічно.
Відповідаючи на запитання, чи винен президент Володимир Зеленський у відсутності мирної угоди, британський прем’єр сказав: "Ні. Росія є агресором. Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний виїзд із його країни в перший тиждень конфлікту".
Він нагадав, що тоді Захід думав, що Росія швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну.
"І він [Зеленський] залишився воювати та керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю та стійкістю понад три роки, як і вся його країна. Саме Росія має сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню", – заявив Стармер.
Відповідаючи на запитання, чи прийме прем’єр Британії мирну угоду, яка визначатиме Крим як частину Росії – те, що США, як відомо, запропонували зробити під час переговорів, – Стармер сказав, що це "частина дискусій" і не йому про це говорити.
- 23 квітня у Білому домі заявили, що Зеленський рухається у "неправильному напрямку", говорячи про відмову України визнавати Крим "російським". Трамп назвав "дуже шкідливою" заяву президента про Крим.
- 24 квітня Зеленський заявив, що у домовленостях про мир не буде того, що суперечить Конституції України. За його словами, новий документ уже має Трамп.
- Того самого дня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку проти України, використавши 215 засобів ураження, зокрема 70 ракет. Це спричинило масштабні руйнування в Києві і загибель 12 людей.
- Трамп після цього написав "Володимире, зупинись!", вочевидь звертаючись до Путіна.