Стармер сподівається на припинення вогню до літа на прийнятних для України умовах

Британський прем'єр наголосив, що припинення вогню має бути тривалим – якщо це буде лише тимчасово, то Росія скористається цим, як і робила раніше

Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив надію, що припинення вогню у російсько-українській війні може бути оголошено до літа. Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

Він наголосив, що це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути тривале припинення вогню.

"Чого я не хочу бачити, так це припинення вогню, яке є тимчасовим, тому що я максимально переконаний, що це просто залишить Росію з можливістю та засобами повернутися в якийсь майбутній час. Вони робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", – заявив Стармер.

Він повторив свій заклик до надання Штатами гарантій безпеки для британських та інших західних сил, спрямованих до України для спостереження за режимом припинення вогню, чого президент США Дональд Трамп ніколи не обіцяв публічно.

Відповідаючи на запитання, чи винен президент Володимир Зеленський у відсутності мирної угоди, британський прем’єр сказав: "Ні. Росія є агресором. Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний виїзд із його країни в перший тиждень конфлікту".

Він нагадав, що тоді Захід думав, що Росія швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну.

"І він [Зеленський] залишився воювати та керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю та стійкістю понад три роки, як і вся його країна. Саме Росія має сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню", – заявив Стармер.

Відповідаючи на запитання, чи прийме прем’єр Британії мирну угоду, яка визначатиме Крим як частину Росії – те, що США, як відомо, запропонували зробити під час переговорів, – Стармер сказав, що це "частина дискусій" і не йому про це говорити.