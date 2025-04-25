The Telegraph опубликовала пять требований Украины по мирному урегулированию

В центре требований – настаивание на том, что Крым – украинская территория, оккупированная РФ – официально не признается российской, пишет газета

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Стали известны пять пунктов требований Украины по мирному урегулированию, переданные американской стороне. С соответствующим документом ознакомились журналисты газеты The Telegraph.

В центре требований – настаивание на том, что Крым – украинская территория, оккупированная РФ в 2014 году – официально не признается российской. Признание российского контроля нарушило бы основополагающий принцип международного права – ни одна страна не может аннексировать территорию другой – и нарушила бы украинскую Конституцию, говорящую, что от территории можно отказаться только путем референдума.

Детали требований, выдвигаемых Украиной, были раскрыты через план из пяти пунктов, который, как 24 апреля заявлял Владимир Зеленский, лежит на столе американского лидера Дональда Трампа.

"После предложения США появились другие бумаги, и я считаю, что сегодня этот формат, этот документ лежит на столе президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть частью никаких соглашений", – сказал Зеленский во время визита в Южно-Африканскую Республику.

План, с которым ознакомились журналисты The Telegraph, ясно показывает, что Украина надеется фактически лишить любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.

Первый и второй пункты сосредоточены на том, чтобы любое мирное соглашение должно основываться на международном праве, а не на капитуляции, с конкретным предупреждением возможного вторжения Китая на Тайвань.

Также Украина отмечает важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое будущее мирное соглашение, согласно которому Украина отдаст свою территорию России, даже на временной основе.

В третьем пункте говорится, что именно Украина должна быть в центре мирного процесса, а не Трамп. Четвертый пункт служит предупреждением как США, так и НАТО о том, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей угрожать нападениями не только на Украину, но и на членов Альянса – Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно определяет, что России нельзя разрешить использовать соглашение для ограничения размера украинских Вооруженных сил или оборонно-промышленной базы.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента, но ответа на момент публикации новости не получила.