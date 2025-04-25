The Telegraph опублікувала п’ять вимог України щодо мирного врегулювання

У центрі вимог – наполягання на тому, що Крим – українська територія, окупована РФ – офіційно не визнається російською, пише газета

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Стали відомі п’ять пунктів вимог України щодо мирного врегулювання, які передали американській стороні. З відповідним документом ознайомилися журналісти газети The Telegraph.

У центрі вимог – наполягання на тому, що Крим – українська територія, окупована РФ у 2014 році – офіційно не визнається російською. Визнання російського контролю порушило б основоположний принцип міжнародного права – жодна країна не може анексувати територію іншої – і порушило б українську Конституцію, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.

Деталі вимог, які висуває Україна, були розкриті через план із п’яти пунктів, що, як 24 квітня заявляв Володимир Зеленський, лежить на столі американського лідера Дональда Трампа.

"Після пропозиції США з'явилися інші папери, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ лежить на столі президента Трампа. Усе, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути частиною жодних угод", – сказав Зеленський під час візиту до Південно-Африканської Республіки.

План, з яким ознайомилися журналісти The Telegraph, чітко показує, що Україна сподівається фактично позбавити будь-якого офіційного міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.

Перший і другий пункти зосереджені на тому, щоб будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції, з конкретним попередженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Також Україна наголошує на важливості чітких "гарантій безпеки" як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна віддасть свою територію Росії, навіть на тимчасовій основі.

У третьому пункті йдеться про те, що саме Україна має бути в центрі мирного процесу, а не Трамп. Четвертий пункт служить попередженням як для США, так і для НАТО про те, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати нападами не лише на Україну, а й на членів Альянсу – Туреччину, Румунію та Болгарію.

П’ятий і останній пункт чітко визначає, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження розміру українських Збройних Сил або оборонно-промислової бази.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента, але відповіді на момент публікації новини не отримала.