Reuters: Європа та Україна відкинули частину пропозицій США щодо миру та висунули свої

У документі обговорюються санкції, питання територій, гарантій безпеки України та інше

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Українські та європейські чиновники відкинули деякі пропозиції США щодо досягнення миру з Росією. Своєю чергою вони висунули зустрічні пропозиції щодо питань санкцій і територій, повідомило Reuters, пославшись на повні тексти пропозицій.

Зазначається, що основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання територіальних питань, зняття санкцій із Росії, гарантій безпеки та чисельності українських збройних сил.

Співрозмовники, близькі до переговорів, свідчили про деякі розбіжності між сторонами. Однак у цих документах, як стверджується, вони вперше докладно викладені.

За інформацією Reuters, перший текст відображає пропозиції спецпосланця США Стіва Віткоффа, які він передав урядовцям у Європі під час зустрічі у Парижі. За словами анонімних співрозмовників, від Європи ці пропозиції вже одержала Україна.

Другий текст з'явився нібито за тиждень у результаті переговорів між українськими і європейськими чиновниками в Лондоні. Його, за словами співрозмовників, передали США.

У питанні територій Віткофф пропонував юридично визнати Крим російським, а також фактично визнати контроль Росії над окупованими районами півдня та сходу України.

Водночас європейсько-український документ відкладає обговорення питання територій до моменту укладання угоди про припинення вогню. Також у документі не йдеться, що буде визнано контроль РФ над якоюсь із територій.

Щодо питання безпеки України, то в документі Віткоффа йдеться, що Київ матиме "надійну гарантію безпеки", гарантами якої виступатимуть країни ЄС та інші держави. Проте Київ має відмовитися від прагнення до НАТО.

Стверджується, що документ української сторони говорить про те, що не повинно бути жодних обмежень на армію та розміщення солдатів-союзників на території України. У ньому зазначено, що гарантії безпеки мають бути забезпечені, зокрема, і США в рамках "угоди на кшталт статті 5 НАТО".

Санкції, накладені з 2014 року на Москву, в документі Віткоффа пропонують зняти в рамках угоди, що обговорюється. У контрпропозиції йдеться про те, що їх потрібно "поступово пом'якшувати" після досягнення "стійкого миру". А у разі порушення мирного договору обмеження можуть бути відновлені.

Також повідомляється, що європейсько-український документ передбачає фінансову компенсацію Києву за збитки від війни. Фінансування компенсації пропонується коштом заморожених активів РФ. Текст Віткоффа нібито теж говорить про компенсацію для України, але не вказує на джерело грошей.