На этой неделе США должны решить, хотят ли они заниматься мирными переговорами – Рубио

Госсекретарь считает, что США "близки, но недостаточно" к мирному соглашению между Украиной и РФ

Марко Рубио (Фото: WILL OLIVER / EPA)

На этой неделе Соединенным Штатам придется решить, хотят ли они и дальше участвовать в переговорном процессе по поводу российско-украинской войны. Об этом государственный секретарь США Марк Рубио рассказал в интервью NBC News.

Журналистка спросила, сколько времени Америка готова предоставить РФ и Украине для достижения мирного соглашения.

Рубио отказался назвать конкретную дату, но отметил, что почти за 100 дней президентства Дональд Трамп "посвятил огромное количество времени и энергии" этим переговорам.

По словам госсекретаря, США считают, что они "сблизили стороны больше, чем когда-либо за очень долгое время", но мирное соглашение все еще не достигнуто.

"И это [достижение соглашения] должно начать происходить. Нам нужно начать. Я думаю, что это будет очень критическая неделя. Это будет действительно важной неделей, на которой мы [США] должны решить, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом [переговорами], или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными", – заявил Рубио.

Чиновник добавил, что Штаты хотят, чтобы мирное соглашение между Украиной и РФ было достигнуто.

"Есть причины для оптимизма, но, конечно, есть и причины для реализма. Мы близки, но недостаточно близки", – подытожил он.

26 апреля, после разговора с президентом Зеленским в Ватикане, Трамп пригрозил диктатору Путину новыми санкциями.

Президент Эстонии Карис заявил, что глава США пообещал ему не выходить из мирного процесса насчет российско-украинской войны.