Дуда надеется на "новые решения и идеи" после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане

В интересах Польши и поляков, чтобы война закончилась справедливым миром, сказал Анджей Дуда

Анджей Дуда (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу президентов США и Украины в Ватикане, выразил надежду, что "особый дух" вдохновит на "новые идеи" по урегулированию войны России против Украины. Об этом польский президент рассказал в интервью Polsat News.

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Дуда, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Соборе Святого Петра, сказал, что там царит "особый дух".

"Я надеюсь, что особый дух, царящий там, может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну", — сказал президент Польши.

В то же время, он отметил, что для него на первом месте интересы Польши и поляков.

"В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию мира, чтобы мы могли действительно мирно развиваться, не боясь подвергнуться нападению", — пояснил Дуда.

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию" 26 апреля. Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много".

Вторая встреча президентов, которая была запланирована на этот день, не состоялась из-за их "очень плотных графиков".