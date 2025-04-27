Дуда сподівається на "нові рішення та ідеї" після зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані

В інтересах Польщі та поляків, щоб війна закінчилася справедливим миром, сказав Анджей Дуда

Анджей Дуда (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи зустріч президентів США та України у Ватикані, висловив сподівання, що "особливий дух" надихне на "нові ідеї" щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це польський президент розповів у інтерв’ю Polsat News.

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Дуда, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського у Соборі Святого Петра, сказав, що там панує "особливий дух".

"Я сподіваюся, що особливий дух, який там панує, може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть закінчити цю війну", – сказав президент Польщі.

Водночас він наголосив, що для нього на першому місці інтереси Польщі та поляків.

"В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію миру, щоб ми могли справді мирно розвиватися, не боячись зазнати нападу", – пояснив Дуда.

В Білому домі заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію" 26 квітня. Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато".

Друга зустріч президентів, яка була запланована на цей день, не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".