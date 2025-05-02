США не виходять із російсько-українських перемовин

Теммі Брюс (Фото: Flickr / US Department of State)

Сполучені Штати продовжують бути посередником у переговорах щодо закінчення російсько-української війни, але залишать цю роль, якщо не буде прогресу. Це підтвердила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс своєму українському колезі Георгію Тихому.

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Під час пресконференції 1 травня Брюс заявила, що "внесок [США у завершення війни] зміниться в тому, що ми не будемо посередниками", цитуючи попередню заяву держсекретаря Марко Рубіо.

Під час спілкування з Тихим речниця уточнила, що цей коментар прозвучав у контексті її попередньої заяви: насправді ж вона мала на увазі, що Штати відступлять від ролі посередника, якщо не буде прогресу.

"Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", – зауважив речник МЗС України.