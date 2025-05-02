США не виходять із російсько-українських перемовин
Сполучені Штати продовжують бути посередником у переговорах щодо закінчення російсько-української війни, але залишать цю роль, якщо не буде прогресу. Це підтвердила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс своєму українському колезі Георгію Тихому.
Під час пресконференції 1 травня Брюс заявила, що "внесок [США у завершення війни] зміниться в тому, що ми не будемо посередниками", цитуючи попередню заяву держсекретаря Марко Рубіо.
Під час спілкування з Тихим речниця уточнила, що цей коментар прозвучав у контексті її попередньої заяви: насправді ж вона мала на увазі, що Штати відступлять від ролі посередника, якщо не буде прогресу.
"Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", – зауважив речник МЗС України.
- 27 квітня Рубіо заявляв, що цього тижня США мають вирішити, чи хочуть вони займатися мирними переговорами щодо російсько-української війни.
- 1 травня держсекретар Трамп має ухвалити рішення, скільки ще часу на найвищих рівнях уряду американська сторона має присвятити завершенню війни РФ проти України.