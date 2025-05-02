Через зволікання Путіна Трампу підготували варіанти з посилення економічного тиску на РФ – Bloomberg
Американські посадовці підготували для президента Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає з припиненням війни проти України. Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Співбесідники попередили, що Трамп поки не ухвалив жодного рішення, оскільки продовжуються дипломатичні зусилля.
Джерела відмовились надати деталі щодо варіантів, які розглядаються, й заявили, що будь-яке рішення залишається винятково за президентом США.
Рада з нацбезпеки США та Державний департамент не відповіли на запити про коментарі. Речник спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який зустрічався з Путіним минулого тижня, також не відповів на питання Bloomberg.
Як зауважує медіа, обговорення подальших кроків у російсько-українському врегулюванні може бути ускладнене раптовим звільненням радника з питань нацбезпеки Майка Волтца та призначенням на його місце держсекретаря Марко Рубіо.
Водночас така кадрова перестановка могла б допомогти впорядкувати стратегію США, адже тепер Рубіо обіймає обидві посади; зараз же підхід Білого дому щодо України визначається різними ідеями високопосадовців, зокрема Віткоффа, який вважається більш прихильним до позицій Росії, додає агенція.
- 26 квітня, після розмови із Зеленським, Трамп пригрозив російському диктатору новими банківськими та вторинними санкціями, розкритикувавши останні удари РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.
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