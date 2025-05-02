Трампу подготовили варианты по усилению экономического давления на РФ – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Американские чиновники подготовили для президента Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку диктатор Владимир Путин затягивает прекращение войны против Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Собеседники предупредили, что Трамп пока не принял никакого решения, поскольку продолжаются дипломатические усилия.

Источники отказались предоставить детали по рассматриваемым вариантам и заявили, что любое решение остается исключительно за президентом США.

Совет по национальной безопасности США и Государственный департамент не ответили на запросы о комментариях. Спикер спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который встречался с Путиным на прошлой неделе, также не ответил на вопрос Bloomberg.

Как отмечает медиа, обсуждение дальнейших шагов в российско-украинском урегулировании может быть затруднено внезапным увольнением советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца и назначением на его место госсекретаря Марко Рубио.

В то же время такая кадровая перестановка могла бы помочь упорядочить стратегию США, ведь теперь Рубио занимает обе должности; сейчас же подход Белого дома в отношении Украины определяется разными идеями высокопоставленных чиновников, в частности Уиткоффа, который считается более приверженным позициям России, добавляет агентство.