Трамп – покупателям нефти из Ирана: Немедленно получите вторичные санкции

Президент США заявил, что такие страны и лица не смогут вести бизнес со Штатами

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что все покупатели нефти на нефтехимической продукции из Ирана "немедленно" попадут во вторичные санкции. Об этом глава американского государства написал в своей соцсети X.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены НЕМЕДЛЕННО!", – написал Трамп.

По словам президента США, каждая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, "немедленно подвергнется вторичным санкциям".

Политик подчеркнул, что таким странам и людям будет запрещено вести бизнес со Штатами "ни коим образом".