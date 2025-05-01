Трамп – покупателям нефти из Ирана: Немедленно получите вторичные санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что все покупатели нефти на нефтехимической продукции из Ирана "немедленно" попадут во вторичные санкции. Об этом глава американского государства написал в своей соцсети X.
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены НЕМЕДЛЕННО!", – написал Трамп.
По словам президента США, каждая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, "немедленно подвергнется вторичным санкциям".
Политик подчеркнул, что таким странам и людям будет запрещено вести бизнес со Штатами "ни коим образом".
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