Трамп – покупцям нафти з Ірану: Негайно отримаєте вторинні санкції
Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупці нафти на нафтохімічної продукції з Ірану "негайно" потраплять під вторинні санкції. Про це голова американської держави написав у своїй соцмережі X.
"ПОПЕРЕДЖЕННЯ: всі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені НЕГАЙНО!", – написав Трамп.
За словами президента США, кожна країна або особа, яка купує будь-яку кількість нафти або нафтохімічної продукції з Ірану "негайно зазнає вторинних санкцій".
Політик наголосив, що таким країнам та людям буде заборонено вести бізнес зі Штатами "у жоден спосіб".
- 30 квітня Штати оголосили про черговий за останні дні новий пакет санкцій, спрямованих проти компаній, що мали стосунок до торгівлі іранськими нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.
- 1 травня міністр оборони США Гегсет пообіцяв Ірану відплату за те, що країна постачає летальну зброю угрупованню хуситів, проти яких Штати ведуть воєнні дії.
- Оман, який виступає посередником між США та Іраном, заявив про перенесення на невизначений термін третього раунду переговорів стосовно ядерної програми Тегерану.