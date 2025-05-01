Трамп – покупцям нафти з Ірану: Негайно отримаєте вторинні санкції

Президент США заявив, що такі країни та особи не зможуть вести бізнес зі Штатами

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупці нафти на нафтохімічної продукції з Ірану "негайно" потраплять під вторинні санкції. Про це голова американської держави написав у своїй соцмережі X.

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"ПОПЕРЕДЖЕННЯ: всі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені НЕГАЙНО!", – написав Трамп.

За словами президента США, кожна країна або особа, яка купує будь-яку кількість нафти або нафтохімічної продукції з Ірану "негайно зазнає вторинних санкцій".

Політик наголосив, що таким країнам та людям буде заборонено вести бізнес зі Штатами "у жоден спосіб".