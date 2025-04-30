США наклали нові санкції проти Ірану на тлі пробуксування ядерних переговорів

Під обмеження потрапили компанії, які займалися продажем та транспортуванням іранської нафти

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Сполучені Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямованих проти компаній, що мали стосунок до торгівлі іранськими нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією. Це продавці, покупці та перевізники підсанкційної продукції з Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Ірану. Про це повідомляє Державний департамент США.

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Загалом під нові санкції потрапили сім організацій: чотири продавці, один покупець, компанія з управління морським транспортом та компанія з інспекції вантажів.

"Ці компанії відправляють нафтохімічну продукцію та продукти нафтохімічного виробництва іранського походження до третіх країн і дозволяють Ірану уникати санкцій та продовжувати отримувати дохід", – повідомив Держдеп.

Нові санкції були введені на тлі переговорів між США та Іраном щодо нової ядерної угоди, які досі залишаються безрезультатними.

"Іранський режим продовжує розпалювати конфлікт на Близькому Сході, просувати свою ядерну програму та підтримувати своїх терористичних партнерів і поплічників", – заявив Держдеп.

Відомство зазначило, що США "вживають заходів для припинення потоку доходів, які режим використовує для фінансування дестабілізаційної діяльності".