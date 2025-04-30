США наклали нові санкції проти Ірану на тлі пробуксування ядерних переговорів
Сполучені Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямованих проти компаній, що мали стосунок до торгівлі іранськими нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією. Це продавці, покупці та перевізники підсанкційної продукції з Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Ірану. Про це повідомляє Державний департамент США.
Загалом під нові санкції потрапили сім організацій: чотири продавці, один покупець, компанія з управління морським транспортом та компанія з інспекції вантажів.
"Ці компанії відправляють нафтохімічну продукцію та продукти нафтохімічного виробництва іранського походження до третіх країн і дозволяють Ірану уникати санкцій та продовжувати отримувати дохід", – повідомив Держдеп.
Нові санкції були введені на тлі переговорів між США та Іраном щодо нової ядерної угоди, які досі залишаються безрезультатними.
"Іранський режим продовжує розпалювати конфлікт на Близькому Сході, просувати свою ядерну програму та підтримувати своїх терористичних партнерів і поплічників", – заявив Держдеп.
Відомство зазначило, що США "вживають заходів для припинення потоку доходів, які режим використовує для фінансування дестабілізаційної діяльності".
- 12 квітня відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми. За даними Reuters, Іран заявив США під час перших переговорів, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але вимагає жорстких гарантій того, що президент Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди.
- 19 квітня відбувся другий раунд переговорів між США та Іраном у Римі, а 26 квітня в Омані – третій раунд на високому та експертному рівнях.
- 22 квітня США ввели санкції проти іранського магната у сфері зрідженого газу (LPG) Сеєда Асадулли Емамджоме та його корпоративної мережі.
- 23 квітня Іран заявив, що нові санкції США проти енергетичного сектору Ірану демонструють "відсутність доброї волі" щодо діалогу між країнами.