Іран про нові санкції США: Вказують на відсутність доброї волі та серйозності у діалозі
Есмаїл Багаї (Фото: МЗС Ірану)

Нові санкції США проти енергетичного сектору Ірану сприйняли у Тегерані як "відсутність доброї волі" щодо діалогу між країнами. Про це сказав представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє Reuters.

"Запровадження санкцій проти різних секторів економіки Ірану, що триває, явно суперечить заявам США про необхідність діалогу і переговорів і свідчить про відсутність доброї волі та серйозність намірів США щодо цього", – сказав представник МЗС.

За його словами, Іран налаштований "обережно та оптимістично" щодо нового етапу "ядерних переговорів" із США, який заплановано на 26 квітня. У Тегерані бачать можливість укласти вигідну угоду, але за умови, що США й надалі дотримуватимуться конструктивного підходу та уникатимуть будь-яких "нереалістичних і нездійсненних" вимог.

26 квітня в Омані відбудуться переговори на високому та експертному рівнях, які раніше були заплановані на 23 квітня. У МЗС Ірану заявили, що під час діалогу буде розроблено основу для потенційної угоди щодо спірної ядерної програми Тегерана.

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