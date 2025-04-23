Іран про нові санкції США: Вказують на відсутність доброї волі та серйозності у діалозі

В Ірані вважають, що діалог зі США все ще можливий, але якщо Вашингтон уникатиме нереалістичних та нездійсненних вимог

Есмаїл Багаї (Фото: МЗС Ірану)

Нові санкції США проти енергетичного сектору Ірану сприйняли у Тегерані як "відсутність доброї волі" щодо діалогу між країнами. Про це сказав представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє Reuters.

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"Запровадження санкцій проти різних секторів економіки Ірану, що триває, явно суперечить заявам США про необхідність діалогу і переговорів і свідчить про відсутність доброї волі та серйозність намірів США щодо цього", – сказав представник МЗС.

За його словами, Іран налаштований "обережно та оптимістично" щодо нового етапу "ядерних переговорів" із США, який заплановано на 26 квітня. У Тегерані бачать можливість укласти вигідну угоду, але за умови, що США й надалі дотримуватимуться конструктивного підходу та уникатимуть будь-яких "нереалістичних і нездійсненних" вимог.

26 квітня в Омані відбудуться переговори на високому та експертному рівнях, які раніше були заплановані на 23 квітня. У МЗС Ірану заявили, що під час діалогу буде розроблено основу для потенційної угоди щодо спірної ядерної програми Тегерана.