Іран про нові санкції США: Вказують на відсутність доброї волі та серйозності у діалозі
Нові санкції США проти енергетичного сектору Ірану сприйняли у Тегерані як "відсутність доброї волі" щодо діалогу між країнами. Про це сказав представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє Reuters.
"Запровадження санкцій проти різних секторів економіки Ірану, що триває, явно суперечить заявам США про необхідність діалогу і переговорів і свідчить про відсутність доброї волі та серйозність намірів США щодо цього", – сказав представник МЗС.
За його словами, Іран налаштований "обережно та оптимістично" щодо нового етапу "ядерних переговорів" із США, який заплановано на 26 квітня. У Тегерані бачать можливість укласти вигідну угоду, але за умови, що США й надалі дотримуватимуться конструктивного підходу та уникатимуть будь-яких "нереалістичних і нездійсненних" вимог.
26 квітня в Омані відбудуться переговори на високому та експертному рівнях, які раніше були заплановані на 23 квітня. У МЗС Ірану заявили, що під час діалогу буде розроблено основу для потенційної угоди щодо спірної ядерної програми Тегерана.
- 12 квітня відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми. За даними Reuters, Іран заявив США під час перших переговорів, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але вимагає жорстких гарантій того, що президент Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди.
- 19 квітня відбувся другий раунд переговорів між США та Іраном у Римі.
- 22 квітня США ввели санкції проти іранського магната у сфері зрідженого газу (LPG) Сеєда Асадулли Емамджоме та його корпоративної мережі.