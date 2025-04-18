Іран хоче гарантій, що Трамп знову не вийде з ядерної угоди – Reuters

Іран готовий на поступки в обмін на гарантії щодо нової угоди

Алі Хаменеї (Фото: IRANS SUPREME LEADER OFFSCE/EPA)

Іран заявив Сполученим Штатам під час першого раунду переговорів щодо ядерної угоди в Омані, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує твердих гарантій, що президент США Дональд Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранського високопосадовця.

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Ця тема може обговорюватися під час другого раунду переговорів, що запланований на суботу 19 квітня у Римі.

За словами співрозмовника агентства, на переговорах Іран буде відстоювати "червоні лінії", що погоджені верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї.

Йдеться про відмову демонтувати центрифуги для збагачення урану, повністю припинити збагачення або зменшити кількість збагаченого урану до рівня, нижчого від рівня, погодженого в угоді 2015 року, від якої Трамп відмовився у 2018 році.

Тегеран також не буде вести переговори щодо своєї ракетної програми, яку вважає поза сферою будь-якої ядерної угоди, повідомив співбесідник.

"Під час непрямих переговорів в Омані Вашингтон дав зрозуміти, що не хоче, щоб Іран припинив всю ядерну діяльність, і це може бути спільною основою для Ірану та США для початку чесних переговорів", – сказав він.

Співрозмовник агентства додав, що Іран готовий співпрацювати з ядерним агентством ООН, яке він вважає "єдиним прийнятним органом у цьому процесі", щоб надати гарантії того, що його ядерна програма є мирною.

Тегеран вважає, що в обмін на таку співпрацю Вашингтон повинен негайно зняти санкції з нафтового та фінансового секторів країни.