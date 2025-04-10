Трамп заявив, що Ізраїль очолить удар по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться

Президент США підтвердив намір застосувати силу проти Тегерана, якщо він не погодиться на ядерну угоду

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль буде лідером військового удару разом зі Штатами по Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми не будуть успішними. Про це він сказав журналістам під час спілкування в Овальному кабінеті.



У Трампа запитали, чи будуть використані військові засобі проти Ірану, якщо він не погодиться на ядерну угоду. У відповідь він підтвердив намір застосувати силу проти Тегерана.

"Якщо для цього будуть потрібні військові засоби, ми матимемо військові засоби", – заявив президент США.

Трамп сказав, що "Ізраїль, очевидно, буде дуже залучений до цього – він буде лідером", але додав, що "ніхто не керує нами, ми робимо те, що хочемо".

Тегеран та Вашингтон обговорять ядерну угоду в Омані 12 квітня. Президент США зазначив, що запланований саміт є "початком" процесу щодо переговорів про ядерну програму Ірану.

7 березня Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.

19 березня CNN написав, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання угоди та допустив розв'язання проблеми військовим шляхом. 8 квітня міністр енергетики США Райт заявив про посилення санкцій проти Ірану, якщо він не відмовиться від ядерної програми.

28 березня Іран пригрозив атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.

30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо ядерної програми. Натомість 3 квітня Трамп висловив думку, що Іран готовий до прямих переговорів.

8 квітня Reuters написало, що чиновники в Ірані скептично налаштовані щодо переговорів із Трампом стосовно ядерної програми.