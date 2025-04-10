Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся

Президент США подтвердил намерение применить силу против Тегерана, если он не согласится на ядерное соглашение

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль будет лидером военного удара вместе со Штатами по Ирану, если переговоры по его ядерной программе не будут успешными. Об этом он сказал журналистам во время общения в Овальном кабинете.



Трампа спросили, будут ли использованы военные средства против Ирана, если он не согласится на ядерное соглашение. В ответ он подтвердил намерение применить силу против Тегерана.

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"Если для этого потребуются военные средства, мы будем иметь военные средства", – заявил президент США.

Трамп сказал, что "Израиль, очевидно, будет очень вовлечен в это – он будет лидером", но добавил, что "никто не руководит нами, мы делаем то, что хотим".

Тегеран и Вашингтон обсудят ядерное соглашение в Омане 12 апреля. Президент США отметил, что запланированный саммит является "началом" процесса по переговорам о ядерной программе Ирана.

7 марта Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.

19 марта CNN написал, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание соглашения и допустил решение проблемы военным путем. 8 апреля министр энергетики США Райт заявил об ужесточении санкций против Ирана, если он не откажется от ядерной программы.

28 марта Иран пригрозил атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.

30 марта Иран отверг прямые переговоры с США по ядерной программе. 3 апреля Трамп высказал мнение, что Иран готов к прямым переговорам.

8 апреля Reuters написало, что чиновники в Иране скептически настроены по поводу переговоров с Трампом по ядерной программе.