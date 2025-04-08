Если Иран не придет к ядерному соглашению, санкции усилят – министр энергетики США

Райт надеется, что Тегеран откажется от своей ядерной программы

Крис Райт (Фото:EPA/SHAWN THEW)

Если Иран не придет к соглашению по ядерной программе с американским президентом Дональдом Трампом, то страну могут ждать более жесткие санкции. Об этом сказал министр энергетики США Крис Райт в интервью CNBC.

"Поэтому я, безусловно, ожидаю очень жестких санкций против Ирана и надеюсь, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы", – заявил он.

Как сообщил Reuters собеседник, знакомый с ситуацией, 9 апреля Райт отправится в турне по трем странам Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Зарубежная поездка будет длиться почти две недели.

Ранее министр иностранных дел Ирана сообщил, что страна 12 апреля обсудит с США ядерное соглашение в Омане. Тегеран продолжает настаивать на непрямых переговорах.

В то же время, по информации Reuters, чиновники в Иране скептически настроены на ядерные переговоры с Трампом и не верят в их прогресс.