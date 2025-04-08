Если Иран не придет к ядерному соглашению, санкции усилят – министр энергетики США
Если Иран не придет к соглашению по ядерной программе с американским президентом Дональдом Трампом, то страну могут ждать более жесткие санкции. Об этом сказал министр энергетики США Крис Райт в интервью CNBC.
"Поэтому я, безусловно, ожидаю очень жестких санкций против Ирана и надеюсь, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы", – заявил он.
Как сообщил Reuters собеседник, знакомый с ситуацией, 9 апреля Райт отправится в турне по трем странам Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Зарубежная поездка будет длиться почти две недели.
Ранее министр иностранных дел Ирана сообщил, что страна 12 апреля обсудит с США ядерное соглашение в Омане. Тегеран продолжает настаивать на непрямых переговорах.
В то же время, по информации Reuters, чиновники в Иране скептически настроены на ядерные переговоры с Трампом и не верят в их прогресс.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе. А 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США.
- 20 марта CNN сообщало, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения и заявил, что со страной можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение.
- 28 марта в Иране заявили, что могут атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.
- 4 апреля Трамп заявил, что считает Иран готовым к прямым переговорам по ядерному соглашению.