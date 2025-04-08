Reuters: Чиновники в Иране скептически настроены на ядерные переговоры с Трампом

По словам чиновников, Иран не намерен обсуждать свое влияние в регионе и программу баллистики

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

В Иране настороженно относятся к ядерным переговорам с США, которые должны состояться 12 апреля, и не верят в их прогресс. Об этом заявили в комментарии Reuters неназванные иранские официальные лица.

По их словам, в Иране хотели бы увидеть конкретные жесты со стороны США перед переговорами.

"Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте часть денег", – заявил региональный дипломат.

Три чиновника из Ирана заявили, что Тегеран воспринимает предупреждения президента США Дональда Трампа о мерах, в случае не соглашения на переговоры, как способ заставить страну пойти на уступки. Иначе он обещал применить авиаудары.

По их словам, США хотят обсудить и другие вопросы, в частности, влияние Ирана на Ближнем Востоке и программу по баллистическим ракетам страны. Но это не подлежит обсуждению, отметили собеседники.

"Трамп хочет новой сделки: положить конец региональному влиянию Ирана, демонтировать его ядерную программу и остановить его ракетные работы. Это неприемлемо для Тегерана. Наша ядерная программа не может быть демонтирована", – сказал высокопоставленный иранский чиновник.

Другой чиновник подчеркнул, что оборона Ирана действительно не подлежит обсуждению. По его словам, Тегеран не может разоружиться, ведь Израиль владеет ядерными боеголовками. Он поинтересовался, кто в таком случае защитит страну от нападения израильтян или кого-то другого.