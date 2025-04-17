Трамп відмовився від ізраїльського удару по Ірану. Обрав дипломатію – NYT
Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану на тлі перемовин щодо іранської ядерної програми. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційних осіб адміністрації президента США та інших поінформованих осіб.
Як повідомляє видання, Трамп ухвалив рішення після місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи продовжувати дипломатію, чи підтримати Ізраїль у військових спробах запобігти створенню іранській ядерній зброї.
Дебати підкреслили розбіжності в адміністрації Трампа, частина якої виступала за удар, а частина була скептично налаштована щодо можливості військової атаки знищити ядерні амбіції Ірану та запобігти великій війні.
За даними видання, ізраїльські військові розробили плани нападу на іранські ядерні об’єкти, що мали реалізуватися у травні. За їхніми підрахунками, удар зменшив би здатність Тегерана розробити ядерну зброю щонайменше на рік.
Майже всі плани вимагали допомоги США не лише для захисту Ізраїлю від іранської помсти, але й для забезпечення успіху атаки американськими військовими засобами.
Після того, як Іран продемонстрував готовність до переговорів, Трамп обрав дипломатію, а не військові дії.
- 7 березня Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.
- 19 березня CNN написав, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання угоди та допустив розв'язання проблеми військовим шляхом.
- 28 березня Іран пригрозив атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.
- 30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо ядерної програми. Натомість 3 квітня Трамп висловив думку, що Іран готовий до прямих переговорів.
- 10 квітня Трамп заявив, що Ізраїль буде лідером військового удару разом зі Штатами по Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми не будуть успішними.