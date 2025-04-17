Трамп відмовився від ізраїльського удару по Ірану. Обрав дипломатію – NYT

Ізраїль планував атакувати іранські ядерні об'єкти вже у травні

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану на тлі перемовин щодо іранської ядерної програми. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційних осіб адміністрації президента США та інших поінформованих осіб.

Як повідомляє видання, Трамп ухвалив рішення після місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи продовжувати дипломатію, чи підтримати Ізраїль у військових спробах запобігти створенню іранській ядерній зброї.

Дебати підкреслили розбіжності в адміністрації Трампа, частина якої виступала за удар, а частина була скептично налаштована щодо можливості військової атаки знищити ядерні амбіції Ірану та запобігти великій війні.

За даними видання, ізраїльські військові розробили плани нападу на іранські ядерні об’єкти, що мали реалізуватися у травні. За їхніми підрахунками, удар зменшив би здатність Тегерана розробити ядерну зброю щонайменше на рік.

Майже всі плани вимагали допомоги США не лише для захисту Ізраїлю від іранської помсти, але й для забезпечення успіху атаки американськими військовими засобами.

Після того, як Іран продемонстрував готовність до переговорів, Трамп обрав дипломатію, а не військові дії.