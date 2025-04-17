Трамп отказался от израильского удара по Ирану. Выбрал дипломатию – NYT

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать удар Израиля по ядерным объектам Ирана на фоне переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц администрации президента США и других информированных.

Как сообщает издание, Трамп принял решение после месяцев внутренних дебатов относительно того, продолжать дипломатию или поддержать Израиль в военных попытках предотвратить создание иранского ядерного оружия.

Дебаты подчеркнули разногласия в администрации Трампа, часть которой выступала за удар, а часть была скептически настроена на возможность военной атаки уничтожить ядерные амбиции Ирана и предотвратить большую войну.

По данным издания, израильские военные разработали планы нападения на иранские ядерные объекты, которые должны были реализоваться в мае. По их подсчетам, удар снизил бы способность Тегерана разработать ядерное оружие как минимум на год.

Почти все планы потребовали помощи США не только для защиты Израиля от иранской мести, но и для обеспечения успеха атаки американскими военными средствами.

После того как Иран продемонстрировал готовность к переговорам, Трамп избрал дипломатию, а не военные действия.