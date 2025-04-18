Иран хочет гарантий, что Трамп снова не выйдет из ядерного соглашения – Reuters

Иран готов на уступки в обмен на гарантии для нового соглашения

Али Хаменеи (Фото: IRANS SUPREME LEADER OFFSCE/EPA)

Иран заявил Соединенным Штатам во время первого раунда переговоров по ядерному соглашению в Омане, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует жестких гарантий, что президент США Дональд Трамп снова не откажется от ядерного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

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Эта тема может обсуждаться на втором раунде переговоров, который запланирован на субботу 19 апреля в Риме.

По словам собеседника агентства, на переговорах Иран будет отстаивать "красные линии", согласованные верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Речь идет об отказе демонтировать центрифуги для обогащения урана, полностью прекратить обогащение или уменьшить количество обогащенного урана до уровня ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года, от которого Трамп отказался в 2018 году.

Тегеран также не будет вести переговоры о своей ракетной программе, которую считает вне сферы любого ядерного соглашения, сообщил собеседник.

"В ходе непрямых переговоров в Омане Вашингтон дал понять, что не хочет, чтобы Иран прекратил всю ядерную деятельность, и это может являться общей основой для Ирана и США для начала честных переговоров", – сказал он.

Собеседник агентства добавил, что Иран готов сотрудничать с ядерным агентством ООН, которое он считает "единственным приемлемым органом в этом процессе", чтобы предоставить гарантии того, что его ядерная программа мирная.

Тегеран считает, что в обмен на такое сотрудничество Вашингтон должен немедленно снять санкции с нефтяного и финансового секторов страны.