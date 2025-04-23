Иран о новых санкциях США: Указывают на отсутствие доброй воли и серьезности в диалоге

В Иране считают, что диалог с США все еще возможен, но если Вашингтон будет избегать нереалистичных и невыполнимых требований

Эсмаил Багаи (Фото: МИД Ирана)

Новые санкции США против энергетического сектора Ирана восприняли в Тегеране как "отсутствие доброй воли" в отношении диалога между странами. Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает Reuters.

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"Продолжающееся введение санкций против различных секторов экономики Ирана явно противоречит заявлениям США о необходимости диалога и переговоров и свидетельствует об отсутствии доброй воли и серьезности намерений США в этом отношении", – сказал представитель МИД.

По его словам, Иран настроен "осторожно и оптимистично" касательно нового этапа "ядерных переговоров" с США, который запланирован на 26 апреля. В Тегеране видят возможность заключить выгодную сделку, но при условии, что США будут и дальше придерживаться конструктивного подхода и избегать любых "нереалистичных и невыполнимых" требований.

26 апреля в Омане состоятся переговоры на высоком и экспертном уровнях, которые ранее были запланированы на 23 апреля. В МИД Ирана заявили, что в ходе диалога будет разработана основа для потенциальной сделки по спорной ядерной программе Тегерана.