Иран о новых санкциях США: Указывают на отсутствие доброй воли и серьезности в диалоге
Новые санкции США против энергетического сектора Ирана восприняли в Тегеране как "отсутствие доброй воли" в отношении диалога между странами. Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает Reuters.
"Продолжающееся введение санкций против различных секторов экономики Ирана явно противоречит заявлениям США о необходимости диалога и переговоров и свидетельствует об отсутствии доброй воли и серьезности намерений США в этом отношении", – сказал представитель МИД.
По его словам, Иран настроен "осторожно и оптимистично" касательно нового этапа "ядерных переговоров" с США, который запланирован на 26 апреля. В Тегеране видят возможность заключить выгодную сделку, но при условии, что США будут и дальше придерживаться конструктивного подхода и избегать любых "нереалистичных и невыполнимых" требований.
26 апреля в Омане состоятся переговоры на высоком и экспертном уровнях, которые ранее были запланированы на 23 апреля. В МИД Ирана заявили, что в ходе диалога будет разработана основа для потенциальной сделки по спорной ядерной программе Тегерана.
- 12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. По данным Reuters, Иран заявил США во время первых переговоров, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует жестких гарантий того, что президент США Трамп снова не откажется от ядерного соглашения.
- 19 апреля состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном в Риме.
- 22 апреля США ввели санкции против иранского магната в сфере сжиженного газа (LPG) Сейеда Асадуллы Эмамджоме и его корпоративной сети.