Иран назвал конструктивными ядерные переговоры с США в Омане – будет еще одна встреча
Иран заявил, что первые официальные переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по ядерной программе Тегерана были "конструктивными", и обе стороны согласились встретиться на следующей неделе. Об этом заявили в иранском Министерстве иностранных дел после встречи в Омане, передает агентство Bloomberg.
Представители двух стран обсудили ядерную программу Ирана и отмену санкций в "конструктивной атмосфере и со взаимным уважением", говорится в сообщении министерства. Переговоры продолжались более двух часов.
В заявлении также говорится, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и главный переговорщик делегации США, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф ненадолго встретились и поговорили после окончания переговоров.
После обсуждений, в интервью государственному телевидению Ирана, Аракчи заявил, что делегации соберутся снова в следующую субботу, 19 апреля. Хотя чиновник не конкретизировал, он заявил, что переговоры могут состояться в другом месте, а Оман продолжит выступать в качестве посредника.
По словам министра, обе стороны продемонстрировали приверженность достижению "желаемого соглашения с позиции равенства".
"Ни одна из сторон не хочет безрезультатных, затяжных или тратящих время переговоров. Американская сторона также заявила, что они желают, чтобы соглашение было достигнуто в кратчайшие сроки, но это будет нелегко", – отметил чиновник.
Его оманский коллега Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в переговорах между находившимися в отдельных комнатах делегациями, охарактеризовал обсуждения как проходившие в "дружеской атмосфере, способствовавшей сближению точек зрения, и в конце концов достижению регионального и глобального мира, безопасности и стабильности".
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США о своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 3 апреля президент США выразил мнение, что Иран готов к прямым переговорам. 10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.