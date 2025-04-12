Иран назвал конструктивными ядерные переговоры с США в Омане – будет еще одна встреча

Делегации двух стран были в разных комнатах. После переговоров глава иранского МИД имел короткий разговор со спецпосланником Уиткоффом

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи (Фото: EPA)

Иран заявил, что первые официальные переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по ядерной программе Тегерана были "конструктивными", и обе стороны согласились встретиться на следующей неделе. Об этом заявили в иранском Министерстве иностранных дел после встречи в Омане, передает агентство Bloomberg.

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Представители двух стран обсудили ядерную программу Ирана и отмену санкций в "конструктивной атмосфере и со взаимным уважением", говорится в сообщении министерства. Переговоры продолжались более двух часов.

В заявлении также говорится, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и главный переговорщик делегации США, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф ненадолго встретились и поговорили после окончания переговоров.

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После обсуждений, в интервью государственному телевидению Ирана, Аракчи заявил, что делегации соберутся снова в следующую субботу, 19 апреля. Хотя чиновник не конкретизировал, он заявил, что переговоры могут состояться в другом месте, а Оман продолжит выступать в качестве посредника.

По словам министра, обе стороны продемонстрировали приверженность достижению "желаемого соглашения с позиции равенства".

"Ни одна из сторон не хочет безрезультатных, затяжных или тратящих время переговоров. Американская сторона также заявила, что они желают, чтобы соглашение было достигнуто в кратчайшие сроки, но это будет нелегко", – отметил чиновник.

Его оманский коллега Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в переговорах между находившимися в отдельных комнатах делегациями, охарактеризовал обсуждения как проходившие в "дружеской атмосфере, способствовавшей сближению точек зрения, и в конце концов достижению регионального и глобального мира, безопасности и стабильности".