Иран о ядерных переговорах: Готовы дать шанс дипломатии, США должны ценить это

В Тегеране заявили, что сначала оценят намерения США, а затем будут соответственно реагировать

Эсмаил Багаи (Фото: mfa.gov.ir)

Иран рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Серьезно и с откровенной бдительностью мы даем дипломатии настоящий шанс. США должны ценить это решение, принятое, несмотря на преобладающую конфронтационную шумиху", – сказал он.

Глава иранского МИД подчеркнул, что никаких прогнозов по запланированным на 12 апреля переговорам или преждевременным решениям Тегеран принимать не будет.

По словам Багаи, власти Ирана сначала оценят намерения США и только после этого ответят.

"Мы поразмышляем и отреагируем соответственно", – подчеркнул он.

7 марта Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.

19 марта CNN написал, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание соглашения и допустил решение проблемы военным путем. 8 апреля министр энергетики США Райт заявил об ужесточении санкций против Ирана, если он не откажется от ядерной программы.

28 марта Иран пригрозил атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.

30 марта Иран отверг прямые переговоры с США по ядерной программе. 3 апреля Трамп высказал мнение, что Иран готов к прямым переговорам.

10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.