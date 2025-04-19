В Риме США и Иран договорились о технической встрече и третьем раунде переговоров

Глава МИД Тегерана подтвердил прогресс во время переговоров в итальянской столице

Аббас Аракчи (Фото: EPA)

США и Иран договорились о технической встрече и третьем раунде переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом по результатам обсуждений в Риме сообщил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

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"Сегодня прошли полезные непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами, которые провел министр иностранных дел Омана [Бадр бин Хамад Аль Бусаиди] в конструктивной атмосфере", – написал чиновник.

По его словам, обе стороны договорились продолжить непрямые переговоры на техническом уровне через несколько дней, после чего состоится следующий раунд переговоров 26 апреля.

Впоследствии глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что был достигнут прогресс во время переговоров в Риме.

"Я могу сказать, что переговоры продвигаются вперед. Мы смогли достичь лучшего понимания ряда фундаментальных принципов и целей", – цитирует чиновника иранское информационное агентство IRNA.

Аракчи добавил, что с точки зрения Ирана предметом переговоров является ядерная программа страны и Тегеран будет "предан этой теме".

Чиновник отметил, что ничто другое, кроме укрепления доверия к "мирной ядерной программе" Ирана в обмен на снятие санкций, не будет предметом переговоров, и США до сих пор придерживались этой рамки.

Министр добавил, что переговоры на экспертном уровне начнутся в среду, 23 марта.

"Вполне естественно, что у экспертов будет больше времени, чтобы войти в детали и разработать рамки для соглашения", – заявил чиновник, не уточнив, где именно состоятся эти технические переговоры.

Также он сообщил, что главные переговорщики встретятся в Омане в следующую субботу, чтобы рассмотреть работу, которую проделают эксперты.

Аракчи добавил, что экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока рано участвовать в переговорах.