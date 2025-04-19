Стартовал второй раунд переговоров США и Ирана в Риме

Главы МИД Ирана и Италии Аббас Арагчи и Антонио Таяни в Риме 19 апреля 2025 года (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

В столице Италии Риме начался второй раунд переговоров между США и Ираном для достижения соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, команду Штатов – спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Как и во время первого раунда, посредником между сторонами выступает королевство Оман.

Представитель МИД Ирана накануне заявил, что его страна ведет переговоры, полностью осознавая возможные трудности или последствия и с "приверженностью дипломатии". Чиновник добавил, что переговоры, как ожидается, останутся непрямыми, и каждая сторона будет обмениваться нотами через посредника, как и во время первой встречи.

Хотя Тегеран и Вашингтон назвали первый раунд переговоров конструктивным, позже они столкнулись относительно соответствующих требований и границ потенциального соглашения, а также с очевидным разногласием в вопросе места проведения новой встречи.

Ранее, 15 апреля, Уиткофф заявил, что Иран должен прекратить свою программу обогащения урана, всего через несколько часов после своих слов о том, что страна может продолжить низкоуровневое обогащение для гражданских целей. Тегеран подверг критике такое изменение позиции и повторил, что его возможности по обогащению не подлежат обсуждению.

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Новому раунду также предшествовал визит в иранскую столицу главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который предупредил, что время для разрешения многолетнего противостояния истекает.

Перед переговорами в субботу глава МИД Италии Антонио Таяни встретился со своим иранским коллегой Арагчи, а также с Гросси.

Глава иранской дипломатии заявил, что его страна стремится к разумному соглашению и стремится устранить какие-либо сомнения относительно мирного характера своей ядерной программы.

Италия давно поддерживает тесные связи с Ираном, даже несмотря на санкции и напряжение между этой страной и Западом в целом. Посольство республики в Тегеране является одним из важнейших на Ближнем Востоке, и Рим традиционно стремится к посредничеству и диалогу, а не к конфронтации с Ираном.

В то же время отношения между двумя странами обострились в прошлом году после того, как Иран арестовал итальянскую журналистку Сесилию Салу, что дало начало сложному случаю "дипломатии заложников", к которому привлекли гражданина Ирана, арестованного в Милане по американскому ордеру. Оба лица в конце концов были освобождены после переговоров с Вашингтоном.