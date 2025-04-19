Стартовал второй раунд переговоров США и Ирана в Риме
В столице Италии Риме начался второй раунд переговоров между США и Ираном для достижения соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение.
Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, команду Штатов – спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Как и во время первого раунда, посредником между сторонами выступает королевство Оман.
Представитель МИД Ирана накануне заявил, что его страна ведет переговоры, полностью осознавая возможные трудности или последствия и с "приверженностью дипломатии". Чиновник добавил, что переговоры, как ожидается, останутся непрямыми, и каждая сторона будет обмениваться нотами через посредника, как и во время первой встречи.
Хотя Тегеран и Вашингтон назвали первый раунд переговоров конструктивным, позже они столкнулись относительно соответствующих требований и границ потенциального соглашения, а также с очевидным разногласием в вопросе места проведения новой встречи.
Ранее, 15 апреля, Уиткофф заявил, что Иран должен прекратить свою программу обогащения урана, всего через несколько часов после своих слов о том, что страна может продолжить низкоуровневое обогащение для гражданских целей. Тегеран подверг критике такое изменение позиции и повторил, что его возможности по обогащению не подлежат обсуждению.
Новому раунду также предшествовал визит в иранскую столицу главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который предупредил, что время для разрешения многолетнего противостояния истекает.
Перед переговорами в субботу глава МИД Италии Антонио Таяни встретился со своим иранским коллегой Арагчи, а также с Гросси.
Глава иранской дипломатии заявил, что его страна стремится к разумному соглашению и стремится устранить какие-либо сомнения относительно мирного характера своей ядерной программы.
Италия давно поддерживает тесные связи с Ираном, даже несмотря на санкции и напряжение между этой страной и Западом в целом. Посольство республики в Тегеране является одним из важнейших на Ближнем Востоке, и Рим традиционно стремится к посредничеству и диалогу, а не к конфронтации с Ираном.
В то же время отношения между двумя странами обострились в прошлом году после того, как Иран арестовал итальянскую журналистку Сесилию Салу, что дало начало сложному случаю "дипломатии заложников", к которому привлекли гражданина Ирана, арестованного в Милане по американскому ордеру. Оба лица в конце концов были освобождены после переговоров с Вашингтоном.
- 28 марта Иран пригрозил атаковать военные базы США, если президент США Трамп применит силу против страны.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США насчет своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор. Уже 10 апреля президент США заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном, который проходил в Омане при посредничестве королевства. После переговоров Арагчи и Уиткофф ненадолго встретились и побеседовали.
- По данным Reuters, Иран заявил США во время первых переговоров, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует жестких гарантий того, что президент США Трамп снова не откажется от ядерного соглашения.