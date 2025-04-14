Иран проконсультируется с Москвой в преддверии переговоров с США в Италии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Россию на этой неделе в преддверии второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает Reuters.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Арагчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Омане с российскими официальными лицами".
Арагчи и представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провели первый раунд переговоров в Омане 12 апреля, в ходе которых посредником выступал посланник Омана Бадр аль-Бусаиди.
Делегации сидели в разных комнатах во дворце в Маскате.
Обе стороны назвали переговоры в Омане "конструктивными", хотя, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника, встреча была направлена лишь на установление условий возможных предстоящих переговоров.
Как отмечает агентство, Москва – участник ядерного соглашения Ирана 2015 года, поддерживает право Тегерана на гражданскую ядерную программу.
В то же время с 2019 года Иран значительно превысил лимиты соглашения 2015 по обогащению урана. Запасы значительно превышают необходимые для гражданской энергетической программы и близки к необходимым для создания ядерного оружия.
- 7 марта Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США по поводу своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 14 апреля стало известно, что Италия согласилась провести второй раунд переговоров по ядерному соглашению между США и Ираном.