Иран проконсультируется с Москвой в преддверии переговоров с США в Италии

В Россию поедет министр иностранных дел Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Россию на этой неделе в преддверии второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Арагчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Омане с российскими официальными лицами".

Арагчи и представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провели первый раунд переговоров в Омане 12 апреля, в ходе которых посредником выступал посланник Омана Бадр аль-Бусаиди.

Делегации сидели в разных комнатах во дворце в Маскате.

Обе стороны назвали переговоры в Омане "конструктивными", хотя, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника, встреча была направлена лишь на установление условий возможных предстоящих переговоров.

Как отмечает агентство, Москва – участник ядерного соглашения Ирана 2015 года, поддерживает право Тегерана на гражданскую ядерную программу.

В то же время с 2019 года Иран значительно превысил лимиты соглашения 2015 по обогащению урана. Запасы значительно превышают необходимые для гражданской энергетической программы и близки к необходимым для создания ядерного оружия.