Іран проконсультується з Москвою напередодні переговорів зі США в Італії

До Росії поїде міністр закордонних справ Ірану

Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Росію цього тижня напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану. Про це повідомляє Reuters.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Арагчі "обговорить останні події, пов’язані з переговорами в Омані з російськими офіційними особами".

Арагчі та представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провели перший раунд переговорів в Омані 12 квітня, під час яких посередником виступав посланник Оману Бадр аль-Бусаїді.

Делегації сиділи в різних кімнатах у палаці в Маскаті.

Обидві сторони назвали переговори в Омані "конструктивними", хоча, як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого іранського чиновника, зустріч "була спрямована лише на встановлення умов можливих майбутніх переговорів".

Як зазначає агентство, Москва – учасник ядерної угоди Ірану 2015 року, підтримує право Тегерана мати цивільну ядерну програму.

Водночас з 2019 року Іран значно перевищив ліміти угоди 2015 року щодо збагачення урану. Запаси значно перевищують необхідні для цивільної енергетичної програми, і близькі до необхідних для створення ядерної зброї.