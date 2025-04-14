Іран проконсультується з Москвою напередодні переговорів зі США в Італії
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Росію цього тижня напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану. Про це повідомляє Reuters.
Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Арагчі "обговорить останні події, пов’язані з переговорами в Омані з російськими офіційними особами".
Арагчі та представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провели перший раунд переговорів в Омані 12 квітня, під час яких посередником виступав посланник Оману Бадр аль-Бусаїді.
Делегації сиділи в різних кімнатах у палаці в Маскаті.
Обидві сторони назвали переговори в Омані "конструктивними", хоча, як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого іранського чиновника, зустріч "була спрямована лише на встановлення умов можливих майбутніх переговорів".
Як зазначає агентство, Москва – учасник ядерної угоди Ірану 2015 року, підтримує право Тегерана мати цивільну ядерну програму.
Водночас з 2019 року Іран значно перевищив ліміти угоди 2015 року щодо збагачення урану. Запаси значно перевищують необхідні для цивільної енергетичної програми, і близькі до необхідних для створення ядерної зброї.
- 7 березня Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.
- 30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, а Трамп пригрозив Тегерану "бомбардуванням" і "вторинними митами", якщо країна не погодиться на договір.
- 14 квітня стало відомо, що Італія погодилася провести другий раунд переговорів щодо ядерної угоди між США та Іраном.