В Італії підтвердили, що проведуть другий раунд переговорів США та Ірану

За словами Таяні, Рим підтверджує себе як "столиця миру та посередництва"

Антоніо Таяні (Фото: x.com/Antonio_Tajani)

Італія погодилася провести другий раунд переговорів щодо ядерної угоди між США та Іраном. Про це повідомив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє інформаційне агентство країни ANSA.

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"Ми отримали запит від зацікавлених сторін, зокрема від Оману, який відіграє роль посередника, щодо проведення ірано-американських переговорів у Римі, і дали позитивну відповідь", – сказав він.

За словами Таяні, Італія готова вітати зустрічі, які можуть дати позитивні результати. Він зазначив, що Рим підтверджує себе як "столиця миру та посередництва".

За словами глави італійського МЗС, це не вперше, коли країна приймає подібні зустрічі.

"І ми готові зробити все необхідне, і ми продовжимо підтримувати всі переговори, які можуть спричинити розв'язання ядерної проблеми, а також побудови миру", – резюмував він.

Представник комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрагім Резаї також повідомив, що новий раунд переговорів зі США відбудеться в європейській країні за посередництва Оману.