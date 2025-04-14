В Италии подтвердили, что примут второй раунд переговоров США и Ирана
Италия согласилась провести второй раунд переговоров о ядерном соглашении между США и Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел Антонио Таяни, передает информационное агентство страны ANSA.
"Мы получили запрос от заинтересованных сторон, в том числе от Омана, который играет роль посредника, о проведении ирано-американских переговоров в Риме, и дали положительный ответ", – сказал он.
По словам Таяни, Италия готова приветствовать встречи, которые могут принести позитивные результаты. Он отметил, что Рим подтверждает себя как "столица мира и посредничества".
По словам главы итальянского МИД, это не первый раз, когда страна принимает подобного рода встречи.
"И мы готовы сделать все необходимое, и мы продолжим поддерживать все переговоры, которые могут привести к решению ядерной проблемы, а также к построению мира", – резюмировал он.
Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрагим Резаи также сообщил, что новый раунд переговоров с США состоится в европейской стране при посредничестве Омана.
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