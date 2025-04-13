WSJ узнала, чего требует Иран от США для продолжения переговоров по ядерному соглашению

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Иран выдвинул США условия для дальнейших переговоров по ядерному соглашению. Тегеран, в частности, требует снятия санкций и прекращения давления на покупателей иранской нефти в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты напоминают, что 12 апреля в Омане иранская и американская команды начали косвенные переговоры по заключению будущего ядерного соглашения.

В ходе переговоров стороны обсуждали свои позиции в отдельных комнатах дворцового комплекса при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди.

Иран выложил свои красные линии и выдвинул условия для США. Тегеран требует скорейшего снятия санкций, разблокирования миллиардов долларов замороженных активов и прекращения давления на покупателей иранской нефти в Китае. В этих условиях Иран готов вернуться к уровню обогащения урана, определенному ядерным соглашением 2015 года, из которого Трамп вышел во время своего первого срока.

В Вашингтоне же требует полного сворачивания иранской ядерной программы. "Там, где будет наша красная линия, не может быть вашего ядерного оружия", – заявил Стив Уиткофф, возглавлявший американскую делегацию на переговорах.