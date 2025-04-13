WSJ узнала, чего требует Иран от США для продолжения переговоров по ядерному соглашению
Иран выдвинул США условия для дальнейших переговоров по ядерному соглашению. Тегеран, в частности, требует снятия санкций и прекращения давления на покупателей иранской нефти в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Журналисты напоминают, что 12 апреля в Омане иранская и американская команды начали косвенные переговоры по заключению будущего ядерного соглашения.
В ходе переговоров стороны обсуждали свои позиции в отдельных комнатах дворцового комплекса при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди.
Иран выложил свои красные линии и выдвинул условия для США. Тегеран требует скорейшего снятия санкций, разблокирования миллиардов долларов замороженных активов и прекращения давления на покупателей иранской нефти в Китае. В этих условиях Иран готов вернуться к уровню обогащения урана, определенному ядерным соглашением 2015 года, из которого Трамп вышел во время своего первого срока.
В Вашингтоне же требует полного сворачивания иранской ядерной программы. "Там, где будет наша красная линия, не может быть вашего ядерного оружия", – заявил Стив Уиткофф, возглавлявший американскую делегацию на переговорах.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США относительно своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 3 апреля президент США выразил мнение, что Иран готов к прямым переговорам. 10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.