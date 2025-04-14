Трамп надеется на быстрое решение по Ирану после переговоров о ядерном соглашении
Президент США Дональд Трамп надеется "очень быстро" принять решение по Ирану после переговоров о ядерном соглашении, которые состоялись между странами 11 апреля. Об этом он сказал журналистам 13 апреля на борту Air Force One, передает Reuters.
Американский президент сообщил, что встречался с советниками по Ирану, однако подробности раскрывать не стал.
"Мы очень быстро примем решение по Ирану", – сказал он.
В то же время Axios, со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, сообщал, что второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном может состояться 19 апреля в Риме.
Диалог 11 апреля, по их словам, перешел от непрямого формата при участии посредников к разговору спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана АббасА Арагчи. Они беседовали 45 минут, а это дольше, чем было заявлено публично.
Собеседники охарактеризовали встречу как "содержательную, серьезную и превосходную". Однако, по их словам, начался диалог с чувства недоверия – иранцы напомнили, что Трамп вышел из предыдущей сделки и выразили обеспокоенность, что ситуация может повториться.
- 7 марта Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США относительно своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 3 апреля президент США выразил мнение, что Иран готов к прямым переговорам. 10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 14 апреля WSJ узнала, чего требует Иран от США для продолжения переговоров по ядерному соглашению.