Трамп надеется на быстрое решение по Ирану после переговоров о ядерном соглашении

Второй раунд переговоров может состояться 19 апреля в Риме

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп надеется "очень быстро" принять решение по Ирану после переговоров о ядерном соглашении, которые состоялись между странами 11 апреля. Об этом он сказал журналистам 13 апреля на борту Air Force One, передает Reuters.

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Американский президент сообщил, что встречался с советниками по Ирану, однако подробности раскрывать не стал.

"Мы очень быстро примем решение по Ирану", – сказал он.

В то же время Axios, со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, сообщал, что второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном может состояться 19 апреля в Риме.

Диалог 11 апреля, по их словам, перешел от непрямого формата при участии посредников к разговору спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана АббасА Арагчи. Они беседовали 45 минут, а это дольше, чем было заявлено публично.

Собеседники охарактеризовали встречу как "содержательную, серьезную и превосходную". Однако, по их словам, начался диалог с чувства недоверия – иранцы напомнили, что Трамп вышел из предыдущей сделки и выразили обеспокоенность, что ситуация может повториться.