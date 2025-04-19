Reuters: Израиль не исключает атаку по ядерным объектам Ирана несмотря на переговоры США

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Израиль не исключает атаки на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы. Об этом в комментарии Reuters сказали израильский чиновник и два других неназванных собеседника, знакомых с ситуацией.

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В Израиле обещают не допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие и выступают за полное свертывание ядерной программы страны.

По словам неназванных собеседников, в последние месяцы Израиль предложил администрации президента США Дональда Трампа несколько вариантов атак иранских объектов. Некоторые из них с временными рамками до конца весны и лета 2025 года.

Собеседники рассказали, что некоторые варианты также включают сочетание авиаударов и операций коммандос. Они различаются степенью серьезности, но могут отсрочить способность Тегерана вооружить свою ядерную программу на несколько месяцев, на год или даже больше.

Однако на данный момент не ясно, будет ли Израиль предпринимать какие-либо подобные действия на фоне переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Такой шаг может поставить под угрозу более широкую поддержку Израиля со стороны США.

Также, по словам двух бывших высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, часть этих планов Израиля была представлена ему в 2024 году. Почти все они требовали прямого военного вмешательства США или обмена разведданными, а также Израиль просил защиты Вашингтона в случае ответа Ирана.

В Совете нацбезопасности США в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию сослались на слова Трампа 17 апреля о том, что он не отговаривал Израиль от атаки, но и "не спешит" поддерживать военные действия против Тегерана.

В то же время высокопоставленный представитель иранских служб безопасности заявил, что Тегеран знал о планах Израиля и нападение вызовет "жесткий и решительный ответ".

"У нас есть разведданные из надежных источников о том, что Израиль планирует крупную атаку на ядерные объекты Ирана. Это вызвано недовольством текущими дипломатическими усилиями в отношении ядерной программы Ирана, а также потребностью Нетаньяху в конфликте как средстве политического выживания", – сказал он.