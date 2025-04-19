Стартував другий раунд переговорів США та Ірану в Римі

Голови МЗС Ірану та Італії Аббас Арагчі та Антоніо Таяні у Римі 19 квітня 2025 року (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

У столиці Італії Римі розпочався другий раунд переговорів між США та Іраном задля досягнення угоди щодо ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на іранське державне телебачення.

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Делегацію Ірану очолює міністр закордонних справ Аббас Арагчі, команду Штатів – спецпосланець президента на Близькому Сході Стів Віткофф.

Як і під час першого раунду, посередником між сторонами виступає королівство Оман.

Речник МЗС Ірану напередодні заявив, що його країна веде переговори, повністю усвідомлюючи можливі труднощі чи наслідки і з "відданістю дипломатії". Чиновник додав, що переговори, як очікується, залишаться непрямими, і кожна сторона обмінюватиметься нотами через посередника, як і під час першої зустрічі.

Хоча Тегеран та Вашингтон назвали перший раунд переговорів конструктивним, пізніше вони зіткнулися щодо відповідних вимог та меж потенційної угоди, а також з очевидною розбіжністю стосовно місця проведення перемовин.

Раніше, 15 квітня, Віткофф заявив, що Іран повинен припинити свою програму збагачення урану, лише через декілька годин після своїх слів про те, що країна може продовжити низькорівневе збагачення для цивільних цілей. Тегеран розкритикував таку зміну позиції й повторив, що його можливості зі збагачення не підлягають обговоренню.

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Новому раунду також передував візит до іранської столиці голови Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаеля Гроссі, котрий попередив, що час для вирішення багаторічного протистояння закінчується.

Перед переговорами у суботу голова МЗС Італії Антоніо Таяні зустрівся зі своїм іранським колегою Арагчі, а також мав зустріч з Гроссі.

Глава іранської дипломатії заявив, що його країна прагне до розумної угоди та прагне усунути будь-які сумніви стосовно мирного характеру своєї ядерної програми.

Італія давно підтримує тісні зв'язки з Іраном, навіть попри санкції та напругу між цією країною та Заходом у цілому. Посольство республіки у Тегерані є одним з найважливіших на Близькому Сході, і Рим традиційно прагне до посередництва та діалогу, а не конфронтації з Іраном.

Водночас відносини між двома країнами загострилися минулого року після того, як Іран ув'язнив італійську журналістку Сесілію Салу, що дало початок складному випадку "дипломатії заручників", до якого залучили громадянина Ірану, заарештованого у Мілані за американським ордером. Обох осіб врешті-решт звільнили після переговорів з Вашингтоном.