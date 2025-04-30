США наложили новые санкции против Ирана на фоне пробуксовки ядерных переговоров
Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, направленных против компаний, относящихся к торговле иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией. Это продавцы, покупатели и перевозчики подсанкционной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Ирана. Об этом сообщает Государственный департамент США.
В общей сложности под новые санкции попали семь организаций: четыре продавца, один покупатель, компания по управлению морским транспортом и компания по инспекции грузов.
"Эти компании отправляют нефтехимическую продукцию и продукты нефтехимического производства иранского происхождения в третьи страны и позволяют Ирану избегать санкций и продолжать получать доход", – сообщил Госдеп.
Новые санкции были введены на фоне переговоров между США и Ираном по новому ядерному соглашению, которые до сих пор остаются безрезультатными.
"Иранский режим продолжает разжигать конфликт на Ближнем Востоке, продвигать свою ядерную программу и поддерживать своих террористических партнеров и приспешников", – заявил Госдеп.
Ведомство отметило, что США "принимают меры по прекращению потока доходов, которые режим использует для финансирования дестабилизационной деятельности".
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