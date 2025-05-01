Оман заявив про перенесення ядерних переговорів США та Ірану
Новий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми останнього перенесені "через логістичні причини". Про це повідомив Бадр бін Хамад Аль Бусаїді, міністр закордонних справ Оману, який виступає посередником у перемовинах.
"З логістичних причин ми переносимо американо-іранську зустріч, попередньо заплановану на суботу, 3 травня", – написав чиновник у соцмережі X.
За словами міністра, нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.
Водночас Штати ніколи не заявляли, що зустріч має відбутися цими вихідними, пише агенція Bloomberg з посиланням на речника спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.
Окрім цього, анонімне поінформоване джерело медіа стверджує, що Вашингтон ніколи не підтверджував своєї участі, але водночас переговори все ще можуть відбутися "найближчим часом".
Іранські державні медіа з посиланням на речника МЗС країни Есмаїла Бакаї заявили, що переговори були перенесені на прохання Оману й що наступні можливі дати зустрічі будуть оголошені пізніше.
- 19 квітня відбувся другий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана між США та Іраном, а 26 квітня – третій раунд на високому та експертному рівнях.
- 22 квітня США ввели санкції проти іранського магната у сфері зрідженого газу (LPG) Сеєда Асадулли Емамджоме та його корпоративної мережі. 23 квітня Іран заявив, що нові санкції США проти енергетичного сектору Ірану демонструють "відсутність доброї волі" щодо діалогу між країнами.
- 30 квітня Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямованих проти компаній, що мали стосунок до торгівлі іранськими нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.
- 1 травня міністр оборони США Гегсет пообіцяв Ірану відплату за те, що країна постачає летальну зброю угрупованню хуситів, проти яких Штати ведуть воєнні дії.