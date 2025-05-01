Оман заявив про перенесення ядерних переговорів США та Ірану

Нові дати будуть оголошені після взаємної згоди

Голови МЗС Оману та Ірану Бадр бін Хамад Аль Бусаїді та Аббас Арагчі (Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA)

Новий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми останнього перенесені "через логістичні причини". Про це повідомив Бадр бін Хамад Аль Бусаїді, міністр закордонних справ Оману, який виступає посередником у перемовинах.

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"З логістичних причин ми переносимо американо-іранську зустріч, попередньо заплановану на суботу, 3 травня", – написав чиновник у соцмережі X.

За словами міністра, нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.

Водночас Штати ніколи не заявляли, що зустріч має відбутися цими вихідними, пише агенція Bloomberg з посиланням на речника спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Окрім цього, анонімне поінформоване джерело медіа стверджує, що Вашингтон ніколи не підтверджував своєї участі, але водночас переговори все ще можуть відбутися "найближчим часом".

Іранські державні медіа з посиланням на речника МЗС країни Есмаїла Бакаї заявили, що переговори були перенесені на прохання Оману й що наступні можливі дати зустрічі будуть оголошені пізніше.