Оман заявил о переносе ядерных переговоров США и Ирана

Главы МИД Омана и Ирана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди и Аббас Арагчи (Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA)

Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе последнего перенесены "по логистическим причинам". Об этом сообщил Бадр бин Хамад Аль Бусаиди, министр иностранных дел Омана, выступающий посредником в переговорах.

"По логистическим причинам мы переносим американо-иранскую встречу, предварительно запланированную на субботу, 3 мая", – написал чиновник в соцсети X.

По словам министра, новые даты будут объявлены после взаимного согласия.

В то же время Штаты никогда не заявляли, что встреча должна состояться в эти выходные, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на спикера спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Кроме того, анонимный информированный источник медиа утверждает, что Вашингтон никогда не подтверждал своего участия, но в то же время переговоры все еще могут состояться "в ближайшее время".

Иранские государственные медиа со ссылкой на представителя МИД страны Эсмаила Бакаи заявили, что переговоры были перенесены по просьбе Омана и что следующие возможные даты встречи будут объявлены позже.