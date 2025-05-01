Оман заявил о переносе ядерных переговоров США и Ирана
Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе последнего перенесены "по логистическим причинам". Об этом сообщил Бадр бин Хамад Аль Бусаиди, министр иностранных дел Омана, выступающий посредником в переговорах.
"По логистическим причинам мы переносим американо-иранскую встречу, предварительно запланированную на субботу, 3 мая", – написал чиновник в соцсети X.
По словам министра, новые даты будут объявлены после взаимного согласия.
В то же время Штаты никогда не заявляли, что встреча должна состояться в эти выходные, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на спикера спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Кроме того, анонимный информированный источник медиа утверждает, что Вашингтон никогда не подтверждал своего участия, но в то же время переговоры все еще могут состояться "в ближайшее время".
Иранские государственные медиа со ссылкой на представителя МИД страны Эсмаила Бакаи заявили, что переговоры были перенесены по просьбе Омана и что следующие возможные даты встречи будут объявлены позже.
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