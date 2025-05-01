США здійснять відплату Ірану за постачання зброї хуситам – Пентагон

Гегсет заявив, що це станеться "в той час і в тому місці", які оберуть Штати

Пит Хегсет (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет пообіцяв Ірану відплату за те, що країна постачає летальну зброю угрупуванню хуситів, проти яких Штати ведуть військові дії. Такий допис чиновник опублікував у соцмережі X.

Голова Пентагону зауважив, що Штати бачать іранську збройну підтримку хуситів та "точно знають", що робить Тегеран.

"Ви дуже добре знаєте, на що здатні американські військові – і вас попереджали. Ви заплатите за НАСЛІДКИ в той час і в тому місці, які ми оберемо", – зауважив Гегсет.

Також чиновник нагадав про заяву президента США Дональда Трампа від 17 березня: той заявляв, що з того дня за кожну атаку хуситів нестиме відповідальність Іран. Відтоді Штати ще не завдавали ударів по Ірану, хоча Трамп погрожував це зробити, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду.

19 квітня відбувся другий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерану між США та Іраном, а 26 квітня – третій раунд на високому та експертному рівнях.

22 квітня США ввели санкції проти іранського магната у сфері зрідженого газу (LPG) Сеєда Асадулли Емамджоме та його корпоративної мережі. 23 квітня Іран заявив, що нові санкції США проти енергетичного сектору Ірану демонструють "відсутність доброї волі" щодо діалогу між країнами.

30 квітня Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямованих проти компаній, що мали стосунок до торгівлі іранськими нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.