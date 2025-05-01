Трамп подтвердил увольнение Волтца: будет послом в ООН
Президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца – тот будет новым послом Штатов в Организации Объединенных Наций. Об этом глава американского государства написал в своей соцсети Truth Social.
"Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Майка Волтца на должность следующего посла США в ООН. Со времени, когда он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего советника по вопросам национальной безопасности, Майк Уолтц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности", - написал Трамп.
Президент США добавил, что обязанности советника по совместительству будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио.
Ранее источники западных медиа сообщали, что на этот пост рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Тем не менее, некоторые собеседники заявляли, что тот не хочет заменять Уолтца (в частности, об этом писали интернет-издание Аxios и телеканал CNN).
- 24 марта главред журнала The Atlantic Голдберг написал, что он случайно получил доступ к чату в мессенджере Signal, в котором, в частности, чиновники США обсуждали удары по йеменским хуситам. Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника. The Guardian заявила, что во всем виновата одна из функций iPhone.
- 29 марта источники издания Politico сообщили, что вице-президент Вэнс и еще двое чиновников США посоветовали Трампу уволить Уолтца.
- Трамп последовательно публично поддерживал своего советника, а 31 марта в Белом доме говорили, что "закрыли дело" со скандалом и что Уолтц остается в команде.