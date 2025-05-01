Трамп подтвердил увольнение Волтца: будет послом в ООН

Майк Уолтц (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца – тот будет новым послом Штатов в Организации Объединенных Наций. Об этом глава американского государства написал в своей соцсети Truth Social.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Майка Волтца на должность следующего посла США в ООН. Со времени, когда он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего советника по вопросам национальной безопасности, Майк Уолтц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности", - написал Трамп.

Президент США добавил, что обязанности советника по совместительству будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио.

Ранее источники западных медиа сообщали, что на этот пост рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Тем не менее, некоторые собеседники заявляли, что тот не хочет заменять Уолтца (в частности, об этом писали интернет-издание Аxios и телеканал CNN).