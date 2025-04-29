Уолтц: Украина остается одной из самых коррумпированных стран в мире

Советник Трампа также недоволен тем, что соглашение о полезных ископаемых с США еще не подписано

Майкл Уолтц (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. Об этом он заявил в интервью Fox News.

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"Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, в это вложены миллиарды долларов. Я думаю, что предыдущая администрация не осуществляла надлежащего контроля за выделяемыми средствами", – сказал он.

Уолтц отметил, что нынешняя администрация президента США должна "внимательно следить" за этой ситуацией, имея в виду контроль за выделяемой помощью.

Кроме того, советник лидера США раскритиковал спор президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме и Украину за то, что до сих пор не подписано соглашение о добыче полезных ископаемых.

"Вместо того чтобы пытаться поправить президента в Овальном кабинете во время их первой встречи, Зеленский мог бы сидеть рядом с ним и подписывать соглашение о добыче полезных ископаемых", – сказал Уолтц.

По его словам, Киев упустил "историческую возможность" подписать соглашение о поставках полезных ископаемых в Белом доме.

В то же время, согласно исследованию антикоррупционной организации Transparency International "Индекс восприятия коррупции-2024", который был обнародован в феврале 2025 года, Украина заняла 105 место среди 180 стран мира, получив 35 баллов (чем больше балл – тем выше место).

По сравнению с предыдущим годом потерян один балл по 100-балльной системе и, как следствие, снизилась позиция на одну ступень.

Первые места в рейтинге восприятия коррупции заняли Дания (90 баллов), Финляндия (88 баллов) и Сингапур (84 балла), последние – Венесуэла (10 баллов), Сомали (9 баллов) и Южный Судан (8 баллов).