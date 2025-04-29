Волтц: Україна залишається однією з найкорумпованіших країн світу

Радник Трампа також незадоволений тим, що угода про корисні копалини зі США ще не підписана

Майкл Волтц (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

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"Україна була і залишається однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, у це вкладено мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація не здійснювала належного контролю за коштами, що виділяються", – сказав він.

Волтц зазначив, що нинішня адміністрація президента США повинна "уважно стежити" за цією ситуацією, маючи на увазі контроль за допомогою, що виділяється.

Окрім того, радник лідера США розкритикував суперечку президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі й Україну за те, що досі не підписано угоди про видобуток корисних копалин.

"Замість того, щоб намагатися поправити президента в Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти поряд із ним і підписувати угоду про видобуток корисних копалин", – сказав Волтц.

За його словами, Київ втратив "історичну можливість" підписати угоду про постачання корисних копалин у Білому домі.

Водночас згідно з дослідженням антикорупційної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2024", який був оприлюднений у лютому 2025 року, Україна посіла 105 місце серед 180 країн світу, отримавши 35 балів (чим більший бал – тим вище місце).

Порівняно з попереднім роком втрачено один бал за 100-бальною системою і, як наслідок, знизилася позиція на один щабель.

Перші місця в рейтингу сприйняття корупції посіли Данія (90 балів), Фінляндія (88 балів) та Сінгапур (84 бали), останні – Венесуела (10 балів), Сомалі (9 балів) і Південний Судан (8 балів).