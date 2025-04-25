Трамп скаржиться, що Україна досі не підписала фінальні документи щодо угоди про надра
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення, що Україна досі не підписала остаточні документи для угоди про рідкісноземельні метали. У соцмережі Truth Social очільник Білого дому вимагає від Києва зробити це "негайно".
"Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди зі США щодо рідкісноземельних копалин", – йдеться у повідомленні.
За словами Трампа, Україна не робить цього вже три тижні.
"Сподіваємося, що її буде підписано негайно. Робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною просувається гладко. Видається, успіх вже не за горами", – підсумував президент США.
- Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.
- 27 березня стало відомо, що США запропонували Україні проєкт нової, ширшої угоди (яку навіть у США дехто розцінив як рекет). Проте 19 квітня торговий представник України Тарас Качка розповів, що в процесі переговорів проєкт угоди значно змінили.
- Президент США Дональд Трамп пригрозив Володимиру Зеленському "великими проблемами", якщо угода не буде підписана.