Трамп скаржиться, що Україна досі не підписала фінальні документи щодо угоди про надра

Американський президент висловив сподівання, що угоду буде підписано "негайно"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення, що Україна досі не підписала остаточні документи для угоди про рідкісноземельні метали. У соцмережі Truth Social очільник Білого дому вимагає від Києва зробити це "негайно".

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"Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди зі США щодо рідкісноземельних копалин", – йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, Україна не робить цього вже три тижні.

"Сподіваємося, що її буде підписано негайно. Робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною просувається гладко. Видається, успіх вже не за горами", – підсумував президент США.