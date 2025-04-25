Трамп жалуется, что Киев до сих пор не подписал финальные документы по соглашению о недрах
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство, что Украина до сих пор не подписала окончательные документы для соглашения о редкоземельных металлах. В соцсети Truth Social глава Белого дома требует от Киева сделать это "немедленно".
"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы касательно очень важного соглашения с США по редкоземельным ископаемым", – говорится в сообщении.
По словам Трампа, Украина не делает этого уже три недели.
"Надеемся, что оно будет подписано немедленно. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной продвигается гладко. Похоже, успех уже не за горами", – подытожил президент США.
- В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения (которое даже в США некоторые расценили как рэкет). Однако 19 апреля торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что в ходе переговоров проект соглашения значительно изменили.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если соглашение не будет подписано.