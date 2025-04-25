Трамп жалуется, что Киев до сих пор не подписал финальные документы по соглашению о недрах

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство, что Украина до сих пор не подписала окончательные документы для соглашения о редкоземельных металлах. В соцсети Truth Social глава Белого дома требует от Киева сделать это "немедленно".

"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы касательно очень важного соглашения с США по редкоземельным ископаемым", – говорится в сообщении.

По словам Трампа, Украина не делает этого уже три недели.

"Надеемся, что оно будет подписано немедленно. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной продвигается гладко. Похоже, успех уже не за горами", – подытожил президент США.