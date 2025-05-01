Трамп підтвердив звільнення Волтца: буде послом в ООН

Майк Волтц (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волтца – той буде новим послом Штатів в Організації Об'єднаних Націй. Про це голова американської держави написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий оголосити, що висуваю кандидатуру Майка Волтца на посаду наступного посла США в ООН. З часу, коли він був у військовій формі на полі бою, у Конгресі та на посаді мого радника з питань національної безпеки, Майк Волтц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те саме на своїй новій посаді", – написав Трамп.

Президент США додав, що обов'язки радника за сумісництвом виконуватиме державний секретар Марко Рубіо.

Раніше джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. Проте деякі співбесідники заявляли, що той не хоче заміняти Волтца (зокрема, про це писали інтернет-видання Аxios та телеканал CNN).